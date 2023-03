Clio Zammatteo, alias ClioMakeUp, si è sfogata via social a causa della pressione e della competizione da lei avvertita nel suo lavoro.

ClioMakeUp è riuscita a costruire da sola il suo successo come make up artist e beauty influencer, affermandosi ben presto come una delle più famose in Italia. Nonostante questo nelle ultime ore lei stessa ha condiviso un video via social dove a stento è riuscita a trattenere le lacrime e si è scagliata contro i meccanismi sempre più pressanti dell’influencer marketing.

“Non posso più essere la Clio di prima perché mondo del beauty sul web è diventato un mondo che mi fa paura”, e ancora: “Ho cominciato facendo anche recensioni negative e questo era quello che vi piaceva di più: potevo farlo perché le mie parole non venivano manipolate, non c’erano giornalisti e influencer pronti a prendere le mie parole e usarle per attaccarmi. Ora ho paura di dire la mia, qualsiasi cosa io dica viene usata per creare 2/3 hype e fare click. Oggi si ha paura di dire la verità: io quando un prodotto non mi piace non ne parlo, invece vedo tanti che pur di fare views sono disposte a tutto, fanno buone recensioni e poi voltate le spalle ne parlano malissimo”.

ClioMakeUp: lo sfogo via social

ClioMakeUp si è sfogata via social a causa della competizione che lei avvertirebbe nel suo mondo, ossia quello delle influencer legate al settore beauty. Secondo Clio i meccanismi dovuti alla competizione in questo settore l’avrebbero costretta a cambiare e questo non avrebbe giovato né a lei né alla sua community che, ovviamente, ha dovuto fare i conti con i suoi cambiamenti.

“In Italia la competizione non è sana, è mirata a uccidere gli altri brand. Quando esci con un prodotto nuovo parte subito il confronto con quello che fanno gli altri, e poi segue la critica, il massacro. Non mi sono inventata niente, ma con i miei prodotti io voglio offrire il meglio, quello che secondo me è il meglio”, ha affermato la make-up artist, concludendo infine il suo video con un augurio fatto a sé stessa per il futuro: “Vorrei tornare a trovare il mio modo di parlare senza avere paura delle conseguenze, voglio portare bellezza in modo delicato, andare avanti per piccoli passi”. In tante tra le sue colleghe le hanno offerto il loro supporto e la loro solidarietà a mezzo social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG