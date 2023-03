Tiziano Ferro si è confessato in una lunga intervista dove ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

In vista dell’uscita del suo nuovo singolo, Addio mio amore, Tiziano Ferro si è raccontato a La Repubblica, dove ha parlato della sua vita da padre (ha adottato i due figli Margherita e Andrés insieme al marito, Victor Allen) e ha espresso le sue parole in ricordo di Raffaella Carrà, che per lui era più di una semplice amica.

“La sua morte è stato uno dei dolori più grandi, era come una persona di famiglia. Abbiamo passato tanto tempo insieme a Madrid. Stava iniziando a registrare la seconda stagione di A raccontare comincia tu e doveva venire a Los Angeles per intervistarmi, vincendo la paura del volo. La aspettavo, non mi ha mai detto nulla della malattia”, ha confessato.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro: la confessione sui figli e Raffaella Carrà

Oggi Tiziano Ferro ha trovato la serenità a Los Angeles accanto a suo marito, Victor Allen, e insieme ai suoi due figli. Il cantante ha svelato a La Repubblica quanto per lui la disciplina sia fondamentale e di come stia cercando di trasmettere questo valore ai suoi due bambini che, a causa della sua popolarità, conducono una vita poco comune: “La disciplina è la forma d’amore più grande che puoi dare ai tuoi figli. Ma non puoi farli vivere in un mondo silenzioso. Io li ho schiaffati in mezzo alle persone, alle 19.30 vanno a dormire vicino alla sala dove riceviamo gli amici. Sono abituati. La loro vita gira intorno alla nostra, qui in California c’è la teoria allucinante che i bambini possono fare quello che vogliono”.

Tiziano Ferro ha anche ammesso che non tornerà in Italia nonostante la sua famiglia senta la sua mancanza. “Ho conosciuto Victor e con lui cose che non ho mai provato, la vita qui non l’ho scelta, si è evoluta in questo senso. È un discorso che ho fatto anche con mia madre, che è molto triste perché sono lontano”, ha affermato il cantante.

