Fabrizio Corona ha lanciato nuove e scottanti indiscrezioni in merito alla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez.

Dopo il Festival di Sanremo qualcosa sembra essere irrimediabilmente cambiato nella vita di Chiara Ferragni e Fedez, che non si sono praticamente più mostrati insieme sui social. Fabrizio Corona attraverso il suo canale Telegram ha lanciato nuovi scoop sulla coppia e ha affermato che l’influencer sarebbe intenzionata a divorziare. Il marito, a suo dire, starebbe male per via delle pressioni ricevute sia in termini familiari che lavorativi (infatti sembra essere slittata la data della messa in onda della nuova stagione della serie Prime sulla loro vita, che rischia di sfumare definitivamente).

Chiara Ferragni Fedez

Fabrizio Corona: lo scoop su Ferragni e Fedez

I fan sono sempre più preoccupati per la situazione di Chiara Ferragni e Fedez che all’improvviso, dopo aver partecipato entrambi a Sanremo 2023, hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. Nelle sue ultime apparizioni via social il rapper è apparso provato e con una evidente balbuzie, segno secondo Corona che il suo stato psicologico non sia dei migliori.

La causa, secondo l’ex Re dei paparazzi, sarebbero proprio le pressioni con cui Fedez si sarebbe trovato a dover fare i conti a causa della sua imprevista crisi con la moglie, e che potrebbero avere degli esiti anche sui loro progetti lavorativi. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due diretti interessati continuano a mantenere il massimo riserbo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG