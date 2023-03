L’avvocato di Maria De Filippi ha fatto sapere che alcune notizie diffuse sul conto di Maurizio Costanzo sarebbero false.

Il 24 febbraio il celebre conduttore Maurizio Costanzo è scomparso e a seguire sono circolate innumerevoli indiscrezioni in merito al patrimonio del noto volto tv, che sarà spartito tra la moglie Maria De Filippo e i figli. L’avvocato della conduttrice (attraverso una nota diffusa da La Repubblica) ha fatto sapere che le notizie circolate in merito al presunto ammontare del patrimonio non corrisponderebbero al vero e ha anche aggiunto che la vicenda avrebbe causato ulteriore dolore alla vedova di Costanzo.

“Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”, ha fatto sapere l’avvocato.

Maria De Filippi

Maria De Filippi addolorata: le notizie false su Costanzo

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti i numeri a dir poco da capogiro in riferimento al patrimonio di Costanzo. Le notizie in circolazione sono state smentite dalla stessa moglie del conduttore attraverso i suoi legali e sembra che la questione abbia aggiunto ulteriori dolore a Maria De Filippi, che sarebbe rimata sotto shock alla notizia della scomparsa del marito.

La conduttrice tornerà a lavoro in queste ore ma, dopo la morte di Costanzo, i suoi programmi tv sono stati temporaneamente sospesi per darle modo di elaborare il lutto. In tanti sui social le hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto, e sono impazienti di sapere quali siano le condizioni della conduttrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG