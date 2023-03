Il manager di Daniele Scardina ha rotto il silenzio sulle condizioni del pugile, che è ancora in coma presso la clinica Humanitas di Rozzano.

Alessandro Cherchi, manager di Daniele Scardina, ha aggiornato i tantissimi fan che in queste ore sono in apprensione per le condizioni del pugile, che ha avuto un’emorragia cerebrale a causa della rottura di due vene e che, nelle scorse ore, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza.

“Respira autonomamente e questa è sicuramente una cosa positiva ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza. Però ci sono miglioramenti, ogni giorno piccoli segnali che inducono a sperare. Daniele resta in coma indotto ma è stazionario. Per adesso le notizie sono positive”, ha fatto sapere Cherchi a Fanpage.it.

Daniele Scardina

Daniele Scardina respira autonomamente: come sta

Daniele Scardina sarebbe ancora in coma ma le notizie riportate dal suo manager sembrano essere positive e in tanti stanno continuando a pregare per lui. Le condizioni del pugile fino a ieri erano state descritte come gravi dai medici e infatti, al suo arrivo in clinica a Rozzano, Scardina (che aveva perso conoscenza) è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. Nelle scorse ore anche l’ex fidanzata Diletta Leotta gli ha rivolto un messaggio di preghiera e come lei moltissimi altri sono in attesa di ricevere ulteriori notizie sul suo stato di salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG