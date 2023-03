Fedez è stato travolto dall’ondata di gossip in merito alla sua presunta crisi con la moglie e lui stesso ha rotto il silenzio.

Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo scoop sui Ferragnez affermando che Fedez stesse “malissimo” per via del suo imminente divorzio dalla moglie, Chiara Ferragni. Il rapper ha deciso di smentire la questione pubblicando una story in cui ha scritto: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.

Fedez smentisce la crisi con Chiara

Fedez non è riapparso sui social né ha svelato perché, nelle ultime settimane, ha deciso di sparire completamente dai suoi principali canali.

Il rapper ha però precisato (per la gioia dei fan) che lui e Chiara continuano a formare una coppia e che sua moglie lo starebbe supportando in questo momento. Il rapper non ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni fisiche o psicologiche e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più. Nelle sue ultime apparizioni via social Fedez aveva manifestato una evidente balbuzie e in tanti sono preoccupati per il suo stato psicologico, messo forse a dura prova a causa di quanto da lui vissuto per via delle numerose polemiche che hanno seguito la sua partecipazione a Sanremo.

