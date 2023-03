La conduttrice Licia Colò ha annunciato la fine del suo matrimonio con Alessandro Antinino, durato ben 19 anni.

Attraverso le pagine del settimanale Nuovo Licia Colò ha annunciato la fine della sua unione di lunga data con Alessandro Antonino, padre di sua figlia Liala. La coppia era convolata a nozze nel 2004 e nel 2005 i due avevano avuto la loro prima ed unica figlia. Al momento non è dato sapere perché i due si siano detti addio.

Licia Colò e il marito si sono lasciati

Amore naufragato per Licia Colò: la celebre conduttrice di programmi dedicati alla natura ha compiuto 60 anni e ha annunciato a Nuovo la fine del suo matrimonio con Alessandro Antonino. I due hanno ben 11 anni di differenza ma in passato la conduttrice ha svelato quanto l’età non abbia mai rappresentato un problema per loro e aveva anche aggiunto quanto il marito le fosse stato di sostegno nei momenti difficili della sua vita.

Alessandro Antonino ha avuto alcune esperienze in tv (ha condotto la rubrica I viaggi di Alessandro Antonino in onda su Tv2000) ma ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo. “Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio”, aveva dichiarato a Avvenire la conduttrice in merito al loro rapporto, e ancora: “Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio”

