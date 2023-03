Antonino Spinalbese ha svelato come si sarebbe svolto il suo incontro con la sua ex, Belen Rodriguez, dopo la fine della sua esperienza al GF.

Una volta uscito dalla casa del GF Vip Antonino Spinalbese era impaziente di poter riabbraccia sua figlia Luna Marì, che non ha potuto vedere per diversi mesi. Lo stesso hair stylist ha quindi ammesso di aver rivisto anche la madre della bambina, Belen Rodriguez, e a Verissimo ha confessato:

“Credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All’inizio ero preoccupato sul legame che avremmo mantenuto, ma poi ho capito che le voglio bene. Quindi Belen è un’altra donna fortunata. E in più vogliamo bene alla nostra topolina. Insomma, più passa il tempo e più il rapporto andrà a migliorare”, ha dichiarato l’hair stylist, che ha anche svelato in cosa avrebbe trovato cambiata la sua bambina dopo questi mesi di lontananza forzata.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: l’incontro avuto con Belen

Antonino Spinalbese ha potuto finalmente riabbracciare la sua bambina, Luna Marì, e lui stesso ha svelato cosa avrebbe provato nel rivederla dopo i mesi di distanza dovuti alla sua partecipazione al GF Vip. “Quando sono tornato, ho trovato mia figlia educatissima”, ha svelato, e ancora: “ho già fatto i complimenti a lei e a sua madre, ma devo farli anche alla mia. Sono state magnifiche nel tenerla”.

Oggi Antonino e Belen hanno rapporti pacifici unicamente per il bene della loro bambina, ma l’hair stylist ha ammesso che non sarebbe stato facile per lui separarsi dalla showgirl a soli due mesi dalla nascita della figlia.

