In vista della nascita del suo primo figlio Aurora Ramazzotti ha pubblicato una carrellata delle più belle immagini della sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta tra poche settimane e sui social ha condiviso le sue ultime foto col pancione in vista del parto. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche svelato ai fan di non essere preoccupata per ciò che la attenderebbe durante il parto e nelle sue stories ha affermato: “Ho sempre avuto un problema con le deadline. Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all’ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente. Faccio difficoltà a visualizzare le cose prima che accadano. Questo per dirti che forse posso avere paura dell’idea di dover partorire ma non riesco ancora a realizzarlo veramente”.

Aurora Ramazzotti: le foto della gravidanza

Tra poche settimane Aurora Ramazzotti diventerà mamma del suo primo bebè (che secondo indiscrezioni si potrebbe chiamare Niccolò) e sui social ha condiviso con i fan alcune delle foto più belle degli ultimi 9 mesi. La giovane figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche svelato di non essere preoccupata per il parto e ha replicato contro coloro che l’hanno presa di mira con aspre critiche proprio per via della sua attesa raccontata via social.

“Prima vi davo fastidio io sola, poi la mia gravidanza. Quando nascerà invece vi darà fastidio qualcos’altro. Forse il problema siete voi”, ha scritto via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG