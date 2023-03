Secondo indiscrezioni Belen e Stefano De Martino sarebbero ancora in crisi e un indizio spuntato sui social ha suscitato i nuovi dubbi dei fan.

Secondo i rumor circolati in rete Belen e Stefano De Martino sarebbero ancora in crisi e nelle ultime ore in tanti hanno notato l’assenza del ballerino ai festeggiamenti di compleanno organizzati per sua suocera, Veronica Cozzani, e a cui erano presenti tutti i familiari.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi

Da settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino non appaiono insieme sui social e, secondo indiscrezioni, questo potrebbe essere il segnale di una nuova crisi tra i due (che in passato si sono già separati due volte). Il ballerino non si è presentato al compleanno di sua suocera Veronica Cozzani e, nei giorni scorsi, in tanti hanno notato l’assenza di Belen ai funerali di Maurizio Costanzo (a cui invece ha partecipato il marito).

Al momento la coppia non ha rotto il silenzio in merito alla questione e dopo il loro inaspettato ritorno di fiamma (avvenuto nel 2021) i due avevano svelato di voler assumere un più basso profilo rispetto al passato. In tanti tra i fan dei social sono in attesa di sapere se i due si siano separati di nuovo e se ci saranno ulteriori novità in merito alla loro storia d’amore.

