Gilles Rocca ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del suo amico pugile Daniele Scardina, in coma a seguito di un malore.

Gilles Rocca ha confessato quali sono le condizioni del suo amico pugile Daniele Scardina, ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano a seguito di un malore. Il pugile sarebbe in condizioni gravi ma stabili e Rocca ha confessato un retroscena che ha riacceso le speranze dei tanti che hanno pregato per lui negli ultimi giorni:

“Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita”, ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano l’ex volto di Ballando con le Stelle. E ancora: “Daniele è una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma, non ha mai avuto la fame di apparire. Ora sta lottando per la vita. Io vado sempre cauto nel dire le cose: fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele è un campione e vincerà anche questa sfida. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile”.

Gilles Rocca: le condizioni di Daniele Scardina

Daniele Scardina si trova ancora ricoverato a causa del malore da lui accusato nei giorni scorsi e Gilles Rocca ha svelato che riuscirebbe a respirare autonomamente.

Al momento i medici e il manager di Scardina hanno parlato di condizioni gravi ma stabili e hanno affermato che non resterebbe da fare altro che attendere per le condizioni di salute del pugile. Scardina e Gilles Rocca sono amici di vecchia data e l’ex volto di Ballando con le Stelle non ha mancato di riservare le sue parole d’affetto nei confronti dell’ex fidanzato di Diletta Leotta.

