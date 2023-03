Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono stati ospiti a Verissimo dove hanno svelato se avranno un figlio maschio o una figlia femmina.

Più felici che mai Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono stati ospiti a Verissimo e hanno velato se avranno una figlia femmina o un maschio. I due si sono alzati in piedi e sullo schermo dello studio tv è apparso un grande cuore rosa, segno che i due avranno una bambina. “Saremo tutte femmine in casa”, ha dichiarato Natalia visibilmente emozionata, mentre Andrea ha svelato quali nomi avrebbero pensato di dare alla loro prima figlia.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: il gender reveal party

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta saranno presto genitori della loro prima figlia e, ospiti a Verissimo, hanno svelato alcuni retroscena sulla gravidanza e sul loro amore. A proposito dei nomi che i due avrebbero preso in considerazione per la piccola in arrivo, Andrea ha confessato: “Ginevra, Diana o Alisia”.

Lui e Natalia hanno raccontato via social i momenti emozionanti in cui hanno scoperto che sarebbero diventati genitori e di recente l’influencer ha confessato via social di non sentirsi ancora pronta per questa nuova avventura. Nonostante questo lei e Andrea si stanno abituando all’idea e i due non hanno fatto segreto di essere più innamorati che mai e di essere emozionati per l’arrivo della loro prima figlia.

