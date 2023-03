Alena Seredova convolerà presto a nozze con Alessandro Nasi e lei stessa ha svelato come gestirebbe la sua gelosia verso il futuro marito.

Il primo matrimonio di Alena Seredova è naufragato a causa del tradimento da parte del suo ex, Gigi Buffon, con Ilaria D’Amico (sua attuale compagna). In seguito alla separazione la modella e showgirl ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore torinese Alessandro Nasi, con cui ha avuto la sua terza figlia e con cui presto convolerà a nozze.

In queste ore lei stessa ha svelato come gestirebbe la gelosia per il suo futuro marito e nelle sue stories ha risposto a un fan scrivendo: “Un pochino (di gelosia, ndr.) sì, ma devo dire che non sono una ‘controllona’ e perciò alla fine ha tutta la sua libertà. Io spero non se ne approfitti troppo. Mi fido”.

Alena Seredova

Alena Seredova: i problemi di gelosia

Oggi Alena Seredova sembra aver ritrovato il sorriso e, grazie all’amore di Alessandro Nasi, ha deciso di allargare ulteriormente la sua famiglia e di convolare di nuovo a nozze. I due sono più innamorati che mai e nei prossimi mesi diventeranno marito e moglie. La Seredova ha specificato via social di non essere una maniaca del controllo ma di provare comunque una punta di gelosia verso il proprio partner.

In passato la modella aveva confessato a Verissimo il dolore e lo shock provato quando aveva scoperto di esser stata tradita da Gigi Buffon, padre dei suoi primi due figli. “E’ come se la mia casa avesse preso fuoco. Il mio unico pensiero era quello di portare in salvo i miei bambini”, aveva ammesso.

