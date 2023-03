L’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, ha confessato per la prima volta un retroscena sul suo rapporto con il conduttore scomparso.

Marta Flavi è stata la terza moglie del conduttore Maurizio Costanzo e lei stessa ha confessato di non aver voluto presenziare ai funerali del celebre volto tv perché le sarebbe sembrato un comportamento di cattivo gusto. A Nuovo la stessa ex moglie del congiuro ha confessato che lei e Costanzo si erano ritrovati circa 10 anni fa e che sarebbe stato il famoso giornalista a volerla rivedere.

“Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione”, ha dichiarato, e ancora: “Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l’incontro al teatro Parioli m’infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò ‘madame'”.

Marta Flavi: la confessione su Maurizio Costanzo

Marta Flavi era sposata con Maurizio Costanzo quando lui conobbe Maria De Filippi e, ben presto, decise di lasciarla proprio per stare con quella che sarebbe diventata la sua quarta moglie. La Flavi non ha partecipato al funerale del conduttore ma ha affermato che lei e Costanzo avessero risolto in passato le loro incomprensioni e che per lei resterebbero intatti soltanto i bei ricordi.

“Il tempo guarisce tutto”, ha dichiarato a Nuovo la conduttrice, che in seguito alla sua separazione da Costanzo ha mantenuto il più totale silenzio sulla sua vita privata.

