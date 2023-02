Maurizio Costanzo è stato un grande amante dei gatti e molti si sono accorti della foto apposta sul suo feretro durante i funerali.

Maurizio Costanzo non ha fatto segreto di essere un grande amante degli animali e in tanti, seguendo la diretta dei funerali del celebre conduttore, si sono accorti della tenera foto di un gattino apposta sulla bara. Si sarebbe trattato di una foto di uno dei gatti più amati dal conduttore e il cui nome è Filippo. In tanti sui social hanno espresso la loro propria commozione nel vedere l’immagine in questione e hanno scritto: “La foto del gatto di Maurizio Costanzo sopra la bara è qualcosa di veramente toccante” e ancora, “La foto del gatto sulla bara mi ha fatto piangere, sono distrutta”.

La foto del gatto di Maurizio Costanzo sopra la bara è qualcosa di veramente toccante ❤️‍🩹 #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/avToIyKFbQ — ೫ Loki's wife ღ (@ammoniacaway) February 27, 2023

Maurizio Costanzo: la foto del gatto sulla bara

Alla Chiesa degli Artisti a Roma si sono svolti i solenni funerali di Maurizio Costanzo e in tanti, via social, non hanno nascosto la propria commozione per la tenera immagine del gatto del conduttore sistemata sul feretro. Costanzo non aveva fatto segreto di essere un grande amante dei gatti, unica passione che lo contrapponeva a sua moglie Maria De Filippi (che invece è un amante dei cani). Dopo la cerimonia funebre la figlia del conduttore, Camilla Costanzo, ha letto una commovente lettera in sua memoria.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG