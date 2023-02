Ai funerali di Maurizio Costanzo sua figlia, Camilla Costanzo, ha letto una commovente lettera a nome suo e dei fratelli.

Centinaia di persone si sono radunate difronte alla Chiesa degli Artisti a Roma per rendere l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Al termine della cerimonia funebre Camilla Costanzo ha letto a nome suo e dei suo fratelli (Saverio e Gabriele) una commovente lettera dedicata al celebre conduttore scomparso.

“Papino, l’ondata d’amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantissime persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti. Ci lasci un’eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Non ti saresti mai aspettato una grande dimostrazione d’affetto. Ci avresti detto come sempre “Ma vi rendete conto? Tutto questo per me”. Ora sei per mano a Sordi e Gassmann, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show. Nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto”, ha detto.

Camilla Costanzo: la lettera al funerale

Con grande commozione in tanti, tra persone comuni e vip, hanno omaggiato il celebre conduttore Maurizio Costanzo durante i solenni funerali che si sono svolti a Roma.

Camilla Costanzo, la figlia avuta dal conduttore nel 1973 e diventata scrittrice e sceneggiatrice, ha letto una commovente lettera a nome suo e dei fratelli. Alla cerimonia funebre hanno presenziato anche alcuni volti del mondo politico (come Silvio Berlusconi) e ovviamente i tanti amici e colleghi che avevano avuto modo di collaborare con Costanzo durante i suoi 60 anni di carriera. Grande assente alla cerimonia è stato Francesco Totti, che sui social ha scritto un messaggio dedicato al conduttore.

