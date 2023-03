Lino Banfi ha perso la sua adorata moglie Lucia due giorni prima che scomparisse anche il celebre conduttore Maurizio Costanzo.

Lino Banfi è fortemente provato per il lutto dovuto alla scomparsa della sua adorata moglie, Lucia, morta 2 giorni prima del celebre conduttore Maurizio Costanzo. L’attore ha voluto presenziare a entrambi i funerali e lui stesso ha ammesso cosa avrebbe detto alla conduttrice Maria De Filippi, provata anche lei a causa del suo tragico lutto. “È difficile spiegare come uno si sente”, ha dichiarato Banfi a Non stop news, e ancora: “Come ho detto a Maria De Filippi – abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni – come se si fosse staccata una cosa da te. Passerà, ma non è facile”.

Lino Banfi

Lino Banfi: la confessione su Maria De Filippi

Lino Banfi ha peso sua moglie Lucia poche settimane fa e come lui anche Maria De Filippi si è trovata a dover fare i conti con la dolorosa perdita di suo marito, Maurizio Costanzo. In queste ore l’attore ha svelato alcuni retroscena sul suo lutto e ha confessato che sarà sempre difficile per lui pensare a sua moglie (che era da tempo affetta dall’Alzheimer). Lino Banfi era talmente innamorato di sua moglie Lucia da aver confessato di aver chiesto a Papa Francesco di poter morire insieme a lei.

“Io e Lucia siamo due muratori, non siamo ingegneri o geometri. Non ci vergognavamo a dire ti amo, sembra ridicolo, ma è così”, ha dichiarato il celebre ex volto di Un Medico in Famiglia.

