Paola Turani si è sfogata via social con le fan che hanno insinuato che fosse incinta del suo secondo figlio a causa del suo pancino sospetto.

Paola Turani sta trascorrendo una vacanza all’insegna del relax insieme a suo marito e a suo figlio e qualcuna tra le sue fan, vedendo le sue foto in bikini, ha insinuato che avesse un pancino sospetto e che pertanto potesse presto annunciare l’arrivo di un altro bebè. Difronte a simili insinuazioni Paola Turani (che in passato non ha nascosto i gravi problemi da lei avuti nel restare incinta) ha tuonato:

“Comunque se vedete la pancia in ogni post che pubblico dovete fare pace con il cervello. E di fretta pure. Non è possibile questa “pancia da gravidanza”. Davvero questi commenti stanno diventando insopportabili. Ma non per il fatto dell’insinuazione che io sia incinta. (…) se beccate una ragazza un po’ più debole potrebbe prendere seriamente le vostre parole e farsi paranoie/complessi innescando un circolo vizioso. Pensateci. Non siete carine, non siete simpatiche e innocenti quando scrivete certe cose. Per niente”.

Paola Turani e la pancia: lo sfogo via social

Paola Turani si è scagliata via social contro coloro che hanno insinuato che lei avesse un pancino sospetto e ha affermato che, simili insinuazioni, potrebbero diventare deleterie per ragazze più fragili di lei e che magari ogni giorno siano in conflitto con il proprio corpo. L’influencer ha anche chiarito più volte che per il momento lei e suo marito non starebbero pensando di allargare la famiglia e lei stessa ha confessato l’enorme dolore provato quando non riusciva a restare incinta. Nel 2021 è nato Enea Francesco, primo figlio avuto insieme al marito Riccardo Serpellini.

