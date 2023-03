Alcuni post pubblicati da Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno allarmato i fan dei social, che hanno subito pensato a una loro presunta crisi.

Nei giorni scorsi Ida Platano e Alessandro Vicinanza non si sono mostrati insieme sui social e alcuni messaggi da loro postati nelle stories avevano fatto insospettire i fan, che li avevano subito creduti in crisi. “Deludiamoci con rispetto”, aveva scritto tra le altre cose Ida nelle sue stories (non si sa in riferimento a chi).

Nelle ultime ore lei e Alessandro sono fortunatamente tornati a mostrarsi insieme e, con alcune romantiche foto che li ritraevano durante una cena a lume di candela, i due hanno spazzato via i gossip in merito al loro presunto addio.

Ida Platano: la verità sulla crisi con Alessandro Vicinanza

Alcuni mesi fa Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e, a dispetto di quanto sostenuto dalle malelingue, i due continuano a sembrare più felici e uniti che mai. Negli ultimi giorni, compresa l’assenza della coppia dai social, in tanti avevano sospettato che i due si fossero detti addio ma entrambi i diretti interessati hanno smentito le ipotesi in circolazione e sono tornati a mostrarsi uniti e innamorati durante una loro cena romantica. Alessandro ha confessato di avere intenzioni serie con Ida e non ha fatto segreto di desiderare presto un figlio insieme a lei.

