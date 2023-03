Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno organizzato una deliziosa festa a tema per il primo compleanno della loro bambina, Giulietta.

Il 4 marzo 2022 Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno dato il benvenuto alla loro bambina, Giulietta, e in occasione del 1° compleanno della piccola i due hanno organizzato una festa a Tavullia a tema primaverile, con tante fragole, bon bon a forma di ciliegia e fiori di colore rosa. I due hanno posato per le foto di rito difronte alla torta con la figlia e al party hanno partecipato molti amichetti della bambina e gli amici più cari della coppia. La festa si è svolta nel ranch di proprietà di Valentino Rossi, che in merito all’arrivo della sua prima figlia ha confessato al Corriere: “Fare il papà è una figata”.

Valentino Rossi: il primo compleanno della figlia

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono più innamorati che mai della loro piccola Giulietta e in queste ore la coppia ha condiviso alcune foto della festa esclusiva organizzata per il primo compleanno della piccola. La coppia non ha fatto segreto di sperare di avere in futuro anche un altro bebè (che per la gioia del campione di motociclismo dovrebbe essere un maschietto) e i due hanno anche rivelato quanto l’arrivo di Giulietta abbia cambiato in meglio le loro vite.

“Cercavamo un nome romantico e non comune. Ci è venuto in mente grazie al figlio di amici che si chiama Romeo! Ridendo e scherzando ci è piaciuto davvero ed è rimasto sempre Giulietta!”, ha confessato Francesca Sofia Novello a Nuovo. La coppia annuncerà presto l’arrivo di un secondo bebè?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG