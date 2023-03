Lorella Boccia si è sfogata con i fan dei social ora che dovrà tornare a lavoro e per questo starà lontana da sua figlia Luce.

Un anno e mezzo fa Lorella Boccia ha dato alla luce la sua prima figlia, Luce, e adesso in vista di un nuovo progetto lavorativo la ballerina e conduttrice si troverà per la prima volta a trascorrere del tempo lontana dalla sua piccola. Attraverso i social lei stessa ha confessato il grande dolore che questo le provoca e ha ammesso:

“È una giornata particolare. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto”, ha affermato.

Lorella Boccia

Lorella Boccia in lacrime: i motivi

Lorella Boccia ha trascorso l’ultimo anno e mezzo occupandosi con anima e cuore della sua prima figlia e ora che dovrà tornare a lavoro lei stessa ha ammesso tra le lacrime quanto questo le causi dolore. La showgirl e ballerina ha anche ammesso di essere ben consapevole del privilegio da lei avuto finora, e non ha nascosto quanto sicuramente il suo essere felice a lavoro sarà utile anche per la figlia.

“La teoria la conosco bene e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola”, ha affermato tra le lacrime. Sui social in tanti le hanno inviato i loro messaggi di calore e di supporto, e sono impazienti di saperne di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

