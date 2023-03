Fedez ha svelato i motivi del suo lungo periodo di distanza dai social e sua moglie, Chiara Ferragni, gli ha risposto con una dedica social.

Dopo quasi un mese d’assenza dai social, Fedez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni e ha svelato di esser stato male a causa dell’effetto rebound a lui causato da uno psicofarmaco (che avrebbe interrotto immediatamente). Il rapper ha messo a tacere definitivamente le voci che lo volevano in crisi con sua moglie che anzi, a suo dire, gli sarebbe stata accanto in questo momento particolarmente complesso. Dopo che lui si è confessato via social Chiara Ferragni ha postato una loro vecchia foto insieme e ha scritto: “Così”.

Fedez: la verità e la dedica di Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni si sono decisi a tornare sui social. Dopo settimane di indiscrezioni in merito ai rumor che li davano già per separati, il rapper e la moglie hanno chiarito di amarsi e sostenersi ancora vicendevolmente.

Fedez ha anche svelato di essersi allontanato dai social e di non aver potuto lavorare a causa di alcuni effetti collaterali a lui causati da uno psicofarmaco (che avrebbe iniziato ad assumere su prescrizione del suo terapeuta dopo il tumore). I fan sono impazienti di saperne di più sulla coppia che, per la loro gioia, ha dimostrato di essere ancora unita e felice.

