Eros Ramazzotti è impegnato sentimentalmente, ma al momento non si conosce il nome o l’identità della donna al fianco del cantante. In occasione del compleanno della compagna, il cantante ha postato nelle sue stories la foto di un loro bacio e ha scritto un inequivocabile “Auguri amore mio”.

Eros Ramazzotti: la nuova compagna

Eros Ramazzotti ha stupito tutti uscendo allo scoperto via social con la sua nuova e misteriosa compagna. Da quando il cantante si è separato dalla seconda moglie, Marica Pellegrinelli, si sono intercorsi numerosi rumor che lo volevano insieme a donne più o meno famose. Nessuno di questi era però mai stato confermato da Eros.

Di recente il cantante, che sta per diventare nonno per la prima volta, ha annunciato che non gli dispiacerebbe in futuro avere un altro figlio. Il cantante deciderà di allargare la famiglia con la donna misteriosa al suo fianco? Al momento sulla questione non è dato sapere di più. “Se uno si innamora fa quello che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non lo escludo“, aveva confessato a Gente.

