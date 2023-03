Signorini ha rimproverato i concorrenti del GF Vip e anche Sonia Bruganelli è stata costretta a scusarsi per i toni da lei usati.

Secondo indiscrezioni – confermate dallo stesso Signorini – il comportamento avuto da alcuni volti vip del suo reality show avrebbero creato un malcontento in Mediaset e sarebbero stati di cattivo esempio per il pubblico televisivo. Daniele Dal Moro si è scusato a nome suo e degli altri volti del GF Vip e a lui ha fatto inaspettatamente eco anche l’opinionista Sonia Bruganelli, che in particolare si è scusata per le parole da lei usate contro Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

“Sono d’accordo con te, anche per quanto mi riguarda”, ha dichiarato l’opinionista rivolgendosi a Signorini, e ancora “Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”.

Sonia Bruganelli: le scuse al GF Vip

Durante l’ultima diretta del GF Vip Sonia Bruganelli aveva causato una bufera in rete per i toni da lei usati contro alcuni dei concorrenti presenti all’interno del programma e aveva finito anche per scatenare l’ira di Guendalina Tavassi (che l’aveva insultata a mezzo social).

Nell’ultima puntata del programma Alfonso Signorini si è rivolto al cast del suo reality show rimbrottandolo per alcuni dei suoi comportamenti. “Perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo”, ha affermato il conduttore, specificando anche che il suo sarebbe stato “un richiamo alla buona educazione”. Daniele Dal Moro si è scusato a nome suo e degli altri concorrenti e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

