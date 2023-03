A Belve Giacomo Urtis ha confessato di aver avuto una vera e propria cotta per un uomo molto famoso del mondo dello spettacolo italiano.

Giacomo Urtis non ha fatto segreto in passato di aver avuto storie d’amore sia con uomini che con donne e, ospite a Belve, è tornato a parlare della liaison che avrebbe avuto con l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona.

“Un giorno in aeroporto ad Alghero ho visto un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona. Se ero innamorato? Sicuramente ero invaghito. Se è stato un amore ricambiato? Ti dirò di sì. Amicizia o amore? Un ibrido direi. Se ero in competizione con Nina Moric e Belen? Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato qualcosa di reale e fisico? Può essere che c’era dell’intimità, cose insomma… nostre”, ha confessato il chirurgo dei vip.

Giacomo Urtis

Giacomo Urtis: la storia con Fabrizio Corona

Giacomo Urtis è tornato a parlare in tv della sua passata liaison con Fabrizio Corona, di cui ha ammesso di esser stato invaghito. L’ex Re dei paparazzi al momento non ha commentato le parole del chirurgo dei vip e in passato era stato piuttosto ambiguo sulla presunta liaison affermando via social:

“A volte bisogna ascoltare al posto di guardare e basta. Le sono sono parole profonde. Unico, grande e solo amore mio. Però quello era un nostro segreto“. In tanti si chiedono se emergeranno ulteriori particolari sulla storia tra i due e se Fabrizio Corona confermerà quanto affermato da Urtis al salotto tv di Francesca Fagnani.

