Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sul suo incontro casuale con Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti.

Da mesi il nome di Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti per via della sua storia con Francesco Totti, reduce dalla separazione da Ilary Blasi. In queste ore Selvaggia Lucarelli ha incontrato per caso la nuova fiamma dell’ex calciatore e ha ironizzato in un post via social scrivendo: “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio Rolex per superare Ilary nel mio cuore, ma poi sono andata dritta”.

Selvaggia Lucarelli incontra Noemi Bocchi

Per le vie di Roma Selvaggia Lucarelli ha casualmente incontrato Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti. La giornalista ha scritto quindi un post ironico sulla questione, menzionando alcune delle frecciatine che i due ex coniugi si sono scagliati negli scorsi mesi (e in particolare quelli relativi ai Rolex che Ilary avrebbe sottratto a Totti e alle borse che lui le avrebbe nascosto per vendicarsi). “Dalle foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le sue amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta indovinate cosa c’è scritto? Chanel (nome della secondogenita di Ilary e Totti, ndr)”.

Intanto Francesco Totti si è deciso a uscire allo scoperto con Noemi, ufficializzando la loro liaison a mezzo stampa. Di recente i due sono stati paparazzati insieme durante i festeggiamenti del compleanno dell’ex Capitano, che si sarebbero svolti nello stesso ristorante in cui lui chiese la mano di Ilary Blasi 20 anni fa.

