Al GF Vip Antonella Fiordelisi è tornata ad attaccare Micol Incorvaia, e ha svelato cosa le avrebbe detto Edoardo sotto le coperte.

I rapporti tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia non sono mai stati buoni e in particolare a scatenare la gelosia di Antonella nei confronti della rivale sarebbe stata la sua passata liaison con il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, che guarda caso le avrebbe fatto alcune sconcertarti rivelazioni sul suo conto mentre si trovavano sotto le coperte. Nel bunker di Cinecittà infatti Antonella ha ammesso: “Con lui ha voluto consumare subito, non come al GF Vip che fa la santarellina“.

Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia

Ancora una volta Antonella Fiordelisi è tornata a scagliarsi contro Micol Incorvaia che, a suo dire, nella casa di Cinecittà avrebbe “finto di essere una santarellina” mentre al di fuori, con Edoardo Donnamaria, avrebbe avuto tutt’altro comportamento. A rivelarlo a Antonella sarebbe stato lo stesso Edoardo, e a tal proposito lei ha detto a Sarah Altobello: “Lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva. E invece il mio Edoardo mi ha detto ‘no ma guarda che con me lei subito appena ci siamo visti’“.

La confessione fatta da Antonella sul conto di Micol è destinata a far discutere e in tanti, sui social, si sono già schierati dalla parte della sorella di Clizia.

