Francesca Fagnani sarebbe riuscita a ottenere un’intervista di Francesco Totti al suo famoso programma tv, Belve.

Stando ai primi rumor circolati in rete (e riportati da Che Tv Fa) Francesco Totti sarà ospite del salotto tv di Francesca Fagnani a Belve. L’intervista verrà mandata in onda martedì 21 marzo e si tratta della prima ospitata tv del noto ex calciatore dopo la sua discussa rottura dalla moglie Ilary Blasi. Al momento non è dato sapere se l’ex calciatore parlerà del suo addio alla mogli e in tanti sono impazienti di saperne di più.

Francesca Fagnani

Francesco Totti a Belve: i dettagli

Francesca Fagnani sarebbe riuscita a ottenere un’intervista con Francesco Totti che andrà in onda nelle prossime puntate del suo show, Belve, e in tanti sono in trepidante attesa di sapere se l’ex calciatore parlerà finalmente in diretta tv della fine della sua storia con Ilary Blasi (annunciata ufficialmente a luglio 2022).

Proprio un anno fa l’ex moglie dell’ex calciatore era stata ospite del salotto tv della Fagnani e, oltre ad aver smentito le voci su una sua presunta crisi col marito, aveva affermato che la loro unione non avrebbe potuto sopravvivere a un tradimento. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari ora che Totti sarà intervistato in tv?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG