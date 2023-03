La 41esima puntata del GF Vip è stata ricca di sorprese, e un ex concorrente del programma ha persino annunciato che convolerà a nozze.

Tra nomination, eliminazioni e momenti di commozione, è giunta al termine anche la 41esima diretta del GF Vip e la finale del programma si avvicina ormai a passi da gigante. Durante la diretta Andrea Maestrelli è stato eliminato ma poi, grazie all’ultimo biglietto di ritorno, è rientrato nella casa del reality show. A sorpresa inoltre un ex concorrente ha annunciato in diretta tv che convolerà presto a nozze.

Alfonso Signorini

GF Vip: l’eliminato e l’annuncio di nozze

La 41esima puntata del GF Vip è stata ricca di sorprese per i fan del programma e in tanti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando Andrea Maestrelli, eliminato nel corso dell’episodio, è potuto rientrare nel bunker di Cinecittà. Un altro momento clou della puntata è stato quello in cui Attilio Romita, ex concorrente dello show, ha annunciato che presto convolerà a nozze con la sua storica compagna, Mimma Fusco. I due hanno vissuto un momento complicato proprio a causa della partecipazione del giornalista allo show e al suo rapporto con Sarah Altobello.

Oggi tutto sembra essere risolto e Romita ha dichiarato in diretta tv: “Le ho già dato l’anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale”. Romita ha anche svelato di volere Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, suoi ex coinquilini, come testimoni di nozze.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG