Dopo la squalifica dal GF Vip a Edoardo Donnamaria non è stato concesso di tornare allo studio del programma.

Edoardo Donnamaria, come altri concorrenti squalificati dal GF Vip, non è potuto rientrare all’interno dello studio del reality show così come previsto dal regolamento. La questione ha sollevato un putiferio in rete dove in tanti avrebbero voluto rivederlo all’interno dello show, specie viste le eccezioni che sono state fatte quest’anno per Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci (entrambi tornati all’interno del programma dopo la loro eliminazione).

Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria non torna in studio al GF Vip

Come da regolamento a Edoardo Donnamaria non è stato permesso di tornare allo studio del GF Vip a causa della sua squalifica dal programma. L’ex concorrente ha comunque potuto inviare una commovente lettera alla fidanzata, Antonella Fiordelisi, che è stata letta durante la 41esima diretta dello show.

Visto che quest’anno al regolamento sono state applicate delle eccezioni (come nel caso di Ginevra e di Ciacci) sui social in tanti stanno chiedendo di riammettere Edoardo allo studio dello show e sembra che la questione (stando a quanto svelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza) abbia mandato su tutte le furie lo stesso ex concorrente. Alfonso Signorini romperà il silenzio in merito alla vicenda?

