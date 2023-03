Antonella Fiordelisi ha perso al televoto del GF Vip ed è scoppiata a piangere. Edoardo Tavassi non le ha risparmiato una frecciatina.

Micol Incorvaia ha trionfato al televoto per la finale del GF Vip e sarà la seconda finalista dopo Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi ha quindi perso al televoto ed è scoppiata a piangere affermando: “Mi sento debole, stressata e sola, qui ci sono persone più forti di me mentalmente che hanno avuto meno crolli. Sono successe cose una dopo l’altra che mi fanno crollare, a parte Edoardo e mio papà”.

Edoardo Tavassi, che non ha nascosto di non provare per lei grande simpatia, ha commentato: “Non sta piangendo per questo, l’ha pure detto prima quando voi non sentivate, la verità è che sta piangendo perchè in finale c’è Micol e non lei”.

Edoardo Tavassi: la frecciatina contro Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi ha dimostrato di non credere alle “lacrime di coccodrillo” di Antonella Fiordelisi e ha sostenuto che lei fosse scoppiata a piangere a causa della sua rivale Micol, che ha trionfato al televoto al contrario di lei. In tanti sui social hanno dimostrato di essere d’accordo con quanto affermato da Edoardo e si chiedono quali sviluppi avrà ancora la vicenda. Per quanto riguarda Antonella invece al momento non è dato sapere di più e suo padre, Stefano Fiordelisi, è tornato a far discutere i fan dei social con uno strano messaggio condiviso dopo il televoto.

