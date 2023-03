Giorgia, storica compagna di Emanuel Lo, ha commentato via social l’esibizione del ballerino con Lorella Cuccarini a Amici.

A Amici Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno lasciato tutti a bocca aperta lanciandosi in una sensuale esibizione con tanto di bacio finale. Le immagini hanno presto fatto il giro dei social e a commentarle ci ha pensato la fidanzata dello stesso ballerino, Giorgia, che ha scritto: “Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano. Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi!”.

Giorgia: il bacio di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Giorgia ha commentato con la sua solita ironia l’esibizione fatta dal suo compagno, il ballerino Emanuel Lo, con la collega Lorella Cuccarini a Amici. I due hanno eseguito un passo a due molto passionale per il Guanto di sfida del programma tv ma hanno assicurato che i loro partner non sarebbero stati gelosi.

“Nel giorno del compleanno di Mina, abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido Felino. Per la cronaca, tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti”, hanno scritto sui social i due insegnanti. In tanti hanno apprezzato la loro esibizione e sui social i due hanno fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

