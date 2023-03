Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha scagliato una frecciatina ai suoi ex compagni d’avventura e Signorini l’ha rimessa al suo posto.

Antonella Fiordelisi è stata eliminata durante l’ultima diretta del GF Vip e, nella puntata del 27 febbraio, è stata chiamata a commentare le nuove dimaniche avvenute all’interno del programma. L’ex schermitrice non ha perso occasione per scagliare alcune frecciatine ai suoi ex colleghi e in particolare a Micol Incorvaia, su cui ha detto: “Tanto poi fra una settimana nessuno si ricorderà più di te”. Alfonso Signorini ha preso la palla al balzo e ha replicato velenoso: “Antonella intanto seduta su quel divano ci stai tu”.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: la stoccata di Alfonso Signorini

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 7 dove, nel bene e nel male, ha fatto parlare di sé. La schermitrice è stata eliminata dal programma tra mille polemiche e nei giorni scorsi contro di lei si è scagliata anche l’opinionista Orietta Berti, contro cui i genitori di Antonella hanno scritto una lettera pubblica.

A quanto pare i rapporti tra la fidanzata di Edoardo Donnamaria e il cast del reality show sono ormai deteriorati e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Nel frattempo contro di lei si è scagliata anche la sorella di Micol, Clizia Incorvaia.

