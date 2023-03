Antonella Fiordelisi è finita nel mirino di Clizia Incorvaia, che ovviamente sta facendo il tifo per sua sorella Micol al GF Vip.

Al GF Vip Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono diventate da subito rivali e non a caso Clizia Incorvaia, che a sua volta è un’ex concorrente del reality show, si è scagliata contro la schermitrice e ha preso le difese di sua sorella che, per lei, meriterebbe di vincere questa edizione del programma.

“Questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa e che grida forte. Vuole persone più pulite, più eleganti e più colte. Eleganti nell’animo, nella dialettica, nel modo di vestire e nel modus operandi. E Micol è una risposta completamente opposta a lei, quindi le persone sono stanche di persone così. Il pubblico ama personaggi simpatici, come Oriana ad esempio, che non è per niente Antonella, che è invece saccente, arrogante e aggressiva”, ha affermato Clizia a Casa Chi.

Clizia Incorvaia contro Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip ormai diversi giorni fa, ma le polemiche contro di lei stentano a placarsi. Nelle ultime ore contro la fidanzata di Edoardo Donnamaria è tornata a scagliarsi Clizia Incorvaia, che continuerebbe a fare il tifo per sua sorella Micol e per Edoardo Tavassi. I due hanno dato inizio a una liaison all’interno della Casa e Clizia è impaziente di conoscere di persona il fratello di Guendalina.

“Lui è una bella scoperta, è un ragazzo davvero intelligente e mi piace molto. Da brava sorella sicula lo testerò fuori dalla casa, l’ho detto anche a Guendalina: dovrà superare la cena con me e allora avrà passato il test”, ha confessato a Casa Chi. La storia tra i due è destinata a durare? E Antonella Fiordelisi replicherà alle sue parole?

