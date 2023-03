Roberta Di Padua ha confessato per la prima volta i retroscena del suo lavoro e ha scagliato una frecciatina al suo ex, Riccardo Guarnieri.

Roberta Di Padua ha confessato al magazine di Uomini e Donne di lavorare come assistente personale di un Consigliere Regionale del Lazio e ha ammesso anche di seguire da vicino un progetto contro la violenza sulle donne. L’ex dama di UeD ha ammesso di considerarsi un “pitbull” sul lavoro e ha confessato:

“Sono legata alla poltrona del politico per il quale lavoro. Quindi quest’estate ho partecipato a un progetto organizzato dalla Regione Lazio e, senza dirlo a nessuno, mi sono messa a studiare per passare un colloquio molto importante. È andata bene, ce l’ho fatta e oggi ho anche un secondo lavoro: mi occupo dei distretti sociosanitari. Per me è una bella soddisfazione, anche perché non mi ha aiutata nessuno”.

Roberta Di Padua: il lavoro e la frecciatina a Riccardo

Roberta Di Padua è riuscita a trovare una nuova stabilità solo grazie alle proprie forze e al magazine di UeD ha svelato i retroscena del suo lavoro, tra impegno politico e sociale.

Il celebre ex volto di UeD non ha poi mancato di scagliare una frecciatina al suo celebre ex, Riccardo Guarnieri, che sarebbe ancora alla ricerca del vero amore. “Devo dire che un po’ mi spiace vederlo millantare serenità anche se sereno secondo me non lo è affatto, anzi. Credo che Riccardo sia in una fase in cui vuole a tutti i costi trovare una compagna. Lo dimostra il fatto che poco prima di riavvicinarsi a me voleva uscire con Cristina e le ha addirittura portato dei fiori, cosa che con me non ha mai fatto”, ha affermato Roberta, che considera Riccardo ancora “incastrato” nel passato. Al momento non è dato sapere se lei al di fuori del dating show abbia trovato un altro amore.

