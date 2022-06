A un anno dalla fine della sua esperienza a Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha svelato come starebbero proseguendo le cose nella sua vita privata.

Dopo l’addio a Riccardo Guarnieri e a Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha rivelato che sarebbe rimasta single e infine, attraverso i social, non ha mancato di scagliare una frecciatina al suo ex cavaliere, affermando che per quanto riguarda la sua vita intima non avrebbe “fatto faville” neanche mentre era impegnata. “Ho fatto il voto di castità per scelta altrui”, ha scritto Roberta nelle sue stories via social.

Roberta Di Padua: la vita privata

Mentre Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare a Uomini e Donne (dove ha avuto un’accesa lite con l’altra sua ex, Ida Platano) Roberta Di Padua è da tempo lontana dal mondo dei riflettori e a quanto pare sarebbe single: “La porta del cuore è sempre aperta, ho provato ma non riesco, dopo un po’ mi annoio terribilmente. Forse faccio troppa selezione ma non voglio accontentarmi”, ha scritto nelle sue stories via social, e ancora: “Fuori è anche peggio, almeno dentro al programma avevo un confronto, qui zero risposte solo grandi silenzi. Non è il mio momento ma sono certa che la ruota girerà”. Prima o poi deciderà anche lei di tornare a Uomini e Donne?

Al momento sembra che Roberta non ne abbia intenzione e in tanti si chiedono se riuscirà a trovare la felicità al di fuori del programma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG