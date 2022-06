Un anno fa si spegneva a causa di una leucemia fulminante Michele Merlo. Aveva 28 anni. Il padre è tornato a parlare della sua tragedia.

Il 6 giugno 2021 si spegneva tragicamente Michele Merlo, il cantante 28enne che si era fatto conoscere ad Amici e a X Factor con lo pseudonimo di Mike Bird. A un anno di distanza dalla disgrazia suo padre, Domenico Merlo, continua a chiedere giustizia per quello che secondo lui sarebbe stato un caso di malasanità. “Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Non per vendetta, ma per impedire che altri debbano affrontare ciò che è abbiamo patito noi”, ha dichiarato al Resto del Carlino.

Michele Merlo: il primo anniversario della morte

Nei giorni scorsi è uscito l’ultimo brano inedito di Michele Merlo, Farfalle, e in queste ore a Rosà – suo paese natale – si terrà un evento commemorativo a cui parteciperanno molti amici e colleghi che avevano conosciuto il cantante durante la sua carriera in tv.

Michele Merlo si è spento tragicamente a causa di una leucemia fulminante che gli ha strappato la vita a 28 anni. Il cantante si era recato in ospedale accusando alcuni gravi sintomi della malattia, ma era stato rispedito a Casa dai medici che probabilmente non erano riusciti a comprendere appieno la gravità della sua situazione. Per la famiglia del cantante si è trattato di una perdita devastante, e a un anno di distanza suo padre non ha mai smesso di chiedere che sia fatta giustizia.

