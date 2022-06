Jessica Selassié ha annunciato che Barù si sarebbe fidanzato con un’altra ma ha precisato di esserci rimasta in buoni rapporti.

Nessuna storia d’amore in vista tra Jessica Selassié e Barù, e almeno questa volta è ufficiale: a confermarlo è stata la principessa etiope, che ha fatto sapere che l’enologo si sarebbe fidanzato con un’altra “sotto la luce del sole”. Jessica ha comunque confermato di essere rimasta con lui in buoni rapporti e ha dichiarato di augurargli tutto il meglio.

“Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene. Jess”, ha scritto nelle sue stories la vincitrice del GF Vip 6.

Jessica Selassié: Barù è fidanzato

Jessica Selassié ha confermato che Barù avrebbe un nuovo amore ma, al momento, non è dato sapere di chi si tratti. Alcune settimane fa l’enologo è stato paparazzato in compagnia dell’ex miss Ludovica Perissinotto, e in tanti si chiedono se sia lei la sua nuova fiamma. Barù ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, e pertanto sulla questione non è dato sapere di più. Quanto al rapporto con Jessica Selassié, Barù ha sempre specificato di considerarla solamente un’amica, ma in tanti speravano che tra i due nascesse presto qualcosa.

