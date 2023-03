La dama torinese Gemma Galgani ha svelato alcuni retroscena sulla prima notte di passione che trascorrerà insieme al suo cavaliere, Silvio.

A Uomini e Donne Silvio ha fatto di tutto per conquistare Gemma Galgani e al Magazine di Uomini e Donne è stata la stessa dama torinese a svelare alcuni retroscena sulla lingerie che indosserà per la loro prima notte di passione. Gemma ha ammesso che le piacerebbe sedurre “con particolari che possono essere sia una guêpière o delle calze autoreggenti” e ha anche ammesso: “Ci vuole amore, un pizzico di eros è vero, ma anche l’istinto, la passione e soprattutto – elemento fondamentale al quale non potrei mai rinunciare – il romanticismo. Altrimenti come una candela non mi accendo… anzi, mi spengo lentamente”.

Gemma Galgani: la confessione sulla notte di passione

Gemma Galgani non ha mai fatto segreto di avere un animo romantico e, nelle ultime ore, ha svelato al magazine di Uomini e Donne quali sarebbero secondo lei gli accessori imprescindibili per una sua notte di passione. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla dama torinese che, da alcune settimane, si trova alle prese con il passionale cavaliere Silvio.

Proprio lui ha dichiarato di essere impaziente di poter trascorrere con la dama la sua prima notte d’amore, mentre Gemma ha più volte manifestato il desiderio che lui fosse più romantico. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? I fan sono impazienti di saperne di più.

