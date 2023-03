Dopo numerosi tentativi per cercare di avere un figlio, Alex Belli e Delia Duran hanno rivelato cosa avrebbero detto loro i medici.

Alex Belli e Delia Duran desiderano da tempo un figlio insieme e, nonostante abbiano provato a lungo ad avere un bambino, i due non vi sarebbero riusciti. Lo stesso Belli ha confessato che secondo i medici lui e sua moglie sarebbero “geneticamente incompatibili” e ha anche rivelato che quindi ricorreranno alla fecondazione assistita.

“Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita”, ha confessato Belli a Chi.

Alex Belli e Delia Duran: la fecondazione assistita

Alex Belli non ha mai fatto segreto di desiderare ardentemente un figlio insieme a sua moglie, Delia Duran, ma i due dopo innumerevoli tentativi non sono ancora riusciti ad accogliere finalmente un bebè e, per questo, ricorreranno alla fecondazione assistita. Alex Belli ha confessato anche che, per far sì che la fecondazione avvenga nel migliore dei modi, lui e Delia Duran starebbero smettendo di bere e di fumare.

“Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo“, ha confessato l’attore che, in passato, aveva rivelato insieme a sua moglie Delia i retroscena della loro ricerca di un figlio.

