L’ex velina Maddalena Corvaglia ha confessato alcuni retroscena sulla sua nuova vita a Palma de Maiorca con sua figlia.

Dopo il trasferimento a Los Angeles e il ritorno in Italia, Maddalena Corvaglia ha deciso di costruirsi una nuova a Palma De Maiorca, dove si è trasferita insieme a sua figlia Jamie (nata dall’amore naufragato per Stef Burns). “Io e Jamie viviamo a Palma de Mallorca dall’inizio dell’anno scolastico. Sono andata lì per lavoro e mi è piaciuta, volevo imparare lo spagnolo e farlo imparare anche a mia figlia. A livello lavorativo è dietro l’angolo, come se fossi a Roma e devo dire che sto da dio”, ha dichiarato la showgirl a Verissimo.

Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia: il trasferimento con la figlia

Maddalena Corvaglia sembra aver trovato la serenità a Palma De Mallorca, dove lei stessa ha ammesso di essersi trasferita insieme a sua figlia Jamie che, a quanto pare, sarebbe felicissima di vivere lì. La bambina, che oggi ha 11 anni, continua ad avere un buon rapporto anche con suo padre e a tal proposito Maddalena Corvaglia ha dichiarato: “Suo papà è un uomo meraviglioso, un uomo dolcissimo e un bravo papà, è più morbido ovviamente e sono io quella che mette le regole”.

Al momento l’ex velina – che avrebbe interrotto ogni rapporto con la storica amica Elisabetta Canalis – sarebbe single e ha dichiarato che per lei l‘amore non sarebbe una priorità.

