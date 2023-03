Diletta Leotta ha annunciato via social di essere in attesa del suo primo figlio insieme al fidanzato Loris Karius.

Diletta Leotta ha confermato i rumor in circolazione e ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, ha scritto, postando un tenero video in cui è ritratta insieme al fidanzato Loris Karius.

Diletta Leotta ha confermato le voci in circolazione da alcune settimane e ha annunciato via social di essere in attesa del suo primo figlio. La conduttrice e showgirl ha postato sui social un tenero video dei momenti di commozione vissuti insieme al fidanzato Loris Karius quando hanno scoperto che sarebbero diventati genitori.

In tantissimi tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla conduttrice e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua prima gravidanza. Nelle ultime settimane in tanti avevano notato un pancino sospetto spuntare sotto gli abiti morbidi indossati dalla conduttrice e in men che non si dica il rumor sulla gravidanza era diventato virale in rete. Al momento Diletta Leotta non ha svelato ulteriori dettagli, e i fan sono impazienti di saperne di più.

