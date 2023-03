Ginevra Lamborghini ha svelato chi, secondo lei, meriterebbe di vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Ginevra Lamborghini è stata nel bene e nel male una delle protagoniste più discusse del GF Vip 7 e a Casa Chi lei stessa ha confessato chi, secondo lei, meriterebbe di portare a casa la vittoria di questa edizione del reality show.

Questo Gf Vip sta andando al contrario, quindi non so chi possa vincere questa edizione. Spero con tutto il mio cuore che Nikita Pelizon vada in finale perché se lo merita. Lei è stata sempre una delle persone più educate, molto di più rispetto alle altre”, ha confessato Ginevra, e ancora: “Si merita la vittoria, oltre a Nikita Pelizon, anche Andrea Maestrelli perché è un personaggio estremamente pulito ed è veramente un bravo ragazzo”.

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini: il vincitore del GF Vip

Ginevra Lamborghini non ha fatto segreto di fare il tifo per Nikita Pelizon come possibile vincitrice del GF Vip e, a seguire, anche per Andrea Maestrelli. In tanti si chiedono se Nikita sarà davvero la vincitrice della settima edizione del reality show così come a lei augurato dall’ereditiera che, nel frattempo, avrebbe definitivamente archiviato la sua liaison con Antonino Spinalbese.

A quanto pare i due, una volta usciti dal GF Vip, hanno perso ogni contatto e nelle ultime ore Ginevra avrebbe scagliato una frecciatina all’ex fidanzato di Belen, che non sembrerebbe intenzionato a tornare sui propri passi.

