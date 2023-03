Il celebre attore italiano Ivano Marescotti è scomparso dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

L’attore Ivano Marescotti, che circa un anno fa aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, si è spento a 77 anni. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera l’attore era ricoverato a Ravenna, dove da tempo stava combattendo contro una grave malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Ivano Marescotti è morto: il lutto

Il mondo del cinema ha perso uno dei suoi volti più apprezzati: Ivano Marescotti (famoso per aver lavorato accanto a Roberto Benigni, Checco Zalone, Marco Risi, Daniele Luchetti e Ridley Scott) si è tragicamente spento a 77 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Un anno fa lo stesso attore aveva annunciato via social il suo ritiro dalle scene:

“Seguendo l’esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s’è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello…) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore. Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre trattato immeritatamente bene, tutti i produttori e registi nonché i molti colleghi attori e attrici coi quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare”, aveva dichiarato l’attore, che aveva comunque continuato a dedicarsi ai suoi corsi di recitazione per aspiranti attori. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa.

