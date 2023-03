Mara Venier ha ricordato a Domenica In i colleghi scomparsi Fabrizio Frizzi e Paolo Limiti, e ha svelato un inaspettato retroscena.

La conduttrice Mara Venier ha voluto ricordare a Domenica In i colleghi Paolo Limiti e Fabrizio Frizzi, rispettivamente scomparsi il 27 giugno 2017 e il 26 marzo 2018. La conduttrice ha anche svelato un inaspettato retroscena confessando che, a parer suo, il funerale di Paolo Limiti sarebbe stato “una vergogna” e ha spiegato perché: “Posso dire una cosa? Al funerale di Paolo c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo, una vergogna”, ha dichiarato.

Mara Venier

Mara Venier: il funerale di Paolo Limiti

A Domenica In Mara Venir ha rivolto alcune parole in ricordo di Fabrizio Frizzi (scomparso il 26 marzo di 5 anni fa) e ha affermato che magari adesso il conduttore si trova accanto all’altro collega scomparso, Paolo Limiti.

Inaspettatamente la conduttrice ha anche scagliato una frecciatina in merito ai funerali del celebre conduttore a cui, a suo dire, non avrebbero preso parte molti dei suoi colleghi famosi. Al momento non è dato sapere se la frecciatina della conduttrice fosse indirizzata verso qualcuno in particolare e sulla vicenda lei non ha rivelato ulteriori dettagli. Un anno prima della tragica scomparsa a Limiti era stato diagnosticato un tumore al cervello.

