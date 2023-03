Dopo aver annunciato la sua gravidanza, Diletta Leotta ha mostrato per la prima volta il suo pancino ai fan.

Dopo settimane di indiscrezioni in merito alla sua presunta gravidanza, Diletta Leotta ha annunciato pubblicamente di aspettare il suo primo figlio insieme a Loris Karius e nelle ultime ore, direttamente da Dubai (dove si trova in vacanza con il fidanzato), ha mostrato il suo pancino ai fan. “La prima vacanza insieme”, ha scritto felice la conduttrice, emozionata nel diventare madre per la prima volta.

Diletta Leotta: la prima foto della pancia

Diletta Leotta è più felice che mai accanto a Loris Karius e, nei giorni scorsi, i due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Al momento la coppia non ha svelato ulteriori retroscena sulla gravidanza e non è dato sapere quando nascerà il bebè (né è dato sapere se sarà maschio o femmina).

La conduttrice ha iniziato a frequentare Loris Karius solo alcuni mesi fa, dopo aver archiviato la sua relazione con il modello Giacomo Cavalli. La storia tra i due è diventata da subito importante e infatti di recente la Leotta ha dedicato un romantico messaggio al calciatore, di cui sarebbe più innamorata che mai. I fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza e si chiedono se la conduttrice svelerà ulteriori dettagli attraverso i social.

