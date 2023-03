Ospite a Verissimo Eleonora Abbagnato ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, a partire dal suo rapporto con i figli.

Eleonora Abbagnato è madre di due figli avuti insieme al marito Federico Balzaretti e ha cresciuto inoltre le due figlie avute dall’ex calciatore durante una sua precedente unione. Al salotto tv di Silvia Toffanin in merito al rapporto con le due figlie “adottive” Federica Abbagnato ha detto: “Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. È una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo”, ha spiegato, e ancora: “La madre biologica? Aveva altro da fare”.

Eleonora Abbagnato: il rapporto con le figlie del marito

Eleonora Abbagnato ha avuto i suoi due figli, Gabriel e Julia, insieme al marito Federico Balzaretti. L’ex calciatore e dirigente sportivo era già diventato padre durante una sua precedente unione e la ballerina si è ritrovata ben presto a fare da mamma alle sue due figlie, con cui oggi avrebbe un rapporto molto speciale. A Verissimo lei stessa ha confessato che la madre biologica di Lucrezia e Ginevra sarebbe sempre stata assente dalle loro vite e che, per questo, lei si sarebbe trovata a fare loro da madre.

“Le amo, è come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma“, ha affermato, e ancora: “A me non piace che mi chiamino così (mamma, ndr.), però sì la piccola mi chiama mamma, la grande mi chiama Ele.”

