Ospite a Verissimo Lino Banfi ha svelato alcuni dei drammatici retroscena legati alla scomparsa di sua moglie Lucia.

Appena un mese fa Lino Banfi ha perso la sua adorata moglie, Lucia Zagaria, a cui è sempre stato legatissimo. L’attore ha confessato a Verissimo che il quadro clinico della moglie, affetta da Alzheimer, si sarebbe aggravato in pochi giorni e che lui, superata una grandissima rabbia, avrebbe pregato Dio di farla morire senza dolore.

“Nonostante io sia molto cattolico, quei giorni ero arrabbiato col Padre Eterno. L’arrabbiatura però in due giorni si trasformò in supplica per farla morire. Siamo arrivati a questo punto”, ha confessato l’attore, e ancora: “Ho pregato in quei giorni di far finire la vita di mia moglie, che adoro, sorridente. Così è stato, non era più cosciente. Adesso sto parlando con chi di dovere per far diventare Lucia il mio angelo custode”.

Lino Banfi

Lino Banfi: gli ultimi giorni della moglie

Lino Banfi non ha mai fatto segreto di avere un legame davvero speciale con sua moglie Lucia Zagaria e infatti avrebbe persino chiesto a Papa Francesco di poter morire insieme alla moglie (da tempo affetta da Alzheimer). Purtroppo le condizioni di salute di Lucia Zagaria si sono aggravate in poche settimane e alla donna sarebbe stato rilevato anche un tumore al cervello.

Nei giorni scorsi anche la figlia di Lino Banfi, Rosanna, ha dedicato un tenero messaggio alla madre a un mese dalla sua scomparsa.

