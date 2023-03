A Le Iene Inside la showgirl Belen Rodriguez ha scagliato alcune frecciatine infuocate al marito, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si è confessata senza filtri a Le Iene Inside e per la prima volta non ha evitato di esporsi in merito ai presunti tradimenti subiti da suo marito, Stefano De Martino, con cui è tornata a fare coppia fissa circa un anno fa. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha risposto la conduttrice a Nina Palmieri, e ancora: “Non lo tengo a bada”. “Ma gli spezzi le ossa?”, ha domandato Nina, a cui lei ha risposto: “Gliele ho spezzate più di una volta”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: il tradimento di De Martino

Belen Rodriguez non ha fatto segreto di aver molto sofferto in passato per le sue separazioni (ben 2) da Stefano De Martino. Secondo rumor mai confermati l’unione tra i due avrebbe subito dei periodi di crisi a causa dei presunti tradimenti del ballerino ai danni della showgirl, che a Le Iene ha confessato: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”.

Dopo la loro prima separazione sembra che De Martino sia stato legato alla stilista Gilda Ambrosio, mentre Belen dopo la storia con Andrea Iannone ha avuto una figlia, Luna Marì, insieme ad Antonino Spinalbese. Nel 2022 la showgirl ha avuto il suo ritorno di fiamma con il padre di suo figlio Santiago e di recente si è sparsa la voce che i due potessero presto annunciare l’arrivo di un terzo bebè.

