Francesco Chiofalo è stato avvistato in atteggiamenti intimi con Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Solo qualche settimana fa Francesco Chiofalo ha confermato la fine della sua unione con Drusilla Gucci, ma ha anche specificato di esserne ancora innamorato. Nelle ultime ore a sorpresa l’ex volto di Temptation Island è stato paparazzato mentre, in pieno centro a Roma, si scambiava alcuni baci e tenerezze in compagnia di Marialaura De Vitis, nota al pubblico tv in quanto ex naufraga dei famosi ed ex fidanzata di Paolo Brosio. Tra i due è sbocciata una nuova storia?

Francesco Chiofalo e Marialaura De Vitis: l’avvistamento

Al momento non è dato sapere se sia in corso una nuova storia d’amore per Francesco Chiofalo e Marialaura De Vitis, quel che è certo è che i due siano stati avvistati in atteggiamenti intimi a Roma e che non si siano risparmiati baci e tenerezze. Solo alcune settimane fa il personal trainer aveva confermato di stare vivendo un “periodo di pausa” dalla fidanzata Drusilla Gucci, che aveva persino ripreso le sue cose dal loro appartamento. Nonostante la crisi sentimentale, Chiofalo si era detto ancora innamorato di Drusilla e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

